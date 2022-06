9 łazienek marzeń!

Zazwyczaj nasze wybujałe wyobrażenia zderzają się ze skromniejszą rzeczywistością. Mimo to w planach na przyszłość zawsze powinniśmy mieć wysokie aspiracje. Zarówno w życiu jak i w domu. Dlatego to wydanie prezentuje realizacje wnętrz z naszej wyobraźni, czyli różne przykłady łazienek, a dokładniej rzecz ujmując – pokojów kąpielowych, dlatego że łazienka marzeń to nie tylko pomieszczenie mieszczące wszystkie potrzebne, funkcjonalne urządzenia i meble oraz służące jedynie do utrzymania higieny – to przestronna przestrzeń do relaksu, regeneracji i kontemplacji. Poniżej zaprezentujemy przykłady luksusowych łazienek, o których marzy każdy z nas. Niech będą inspiracją do stworzenia własnego, ekskluzywnego spa, tylko w odpowiednim dla nas wydaniu!

Więcej pomysłów na łazienki nieograniczone budżetem znajdziecie w Katalogu Inspiracji Dziesięć luksusowych łazienek.