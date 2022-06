Historia świata w 6 materiałach

Kuchnia to serce domu, najważniejsza izba i pomieszczenie. W niej płonie domowe ognisko – tak było dawniej i jest tak do dziś. Podkreślić ciepło i przytulność tego pomieszczenia może drewno. Właśnie jego rodzaj jest jednym z kryteriów podziału w historii meblarstwa. Różne jego rodzaje oddzielają poszczególne style. Gatunek drewna, jego pochodzenie, kolor, usłojenie, faktura, połysk, twardość, podatność na obróbkę to czynniki wpływające na wygląd mebla, ale wiele mówiące również o estetycznych preferencjach epoki, a także o samej epoce, dostępności materiałów na rynkach miejscowych, zasięgu handlu morskiego i możliwościach importowania gatunków drewna egzotycznego. Epoka dębu trwała przez całe średniowiecze i renesans aż do wyparcia tego gatunku przez orzech na początku XVII wieku. Był on najpopularniejszym gatunkiem gotyku, a dębowe deski służące do wykładania ścian importowano do Europy północnej od XIV wieku. Dąb ceniono ze względu na jego ogromną trwałość i odporność na grzyby i robactwo. Dziś meble dębowe są bardzo ekskluzywne, trwałe i drogie. Oczywiście nie bez znaczenia są walory estetyczne dębu – pasuje on doskonale do klasycznych i nowoczesnych wnętrz.