Modna łazienka – 10 aranżacji na czasie!

Dekoracje łazienki to nie tylko kolorowe płytki. Takie postrzeganie jej wystroju już dawno odeszło w zapomnienie. Przestajemy traktować ten pokój jak zwykły sanitariat, a urządzamy ją bardziej na podobieństwo zwykłego pokoju. Dowodem na to, może być moda na glazurowanie ścian jedynie do połowy lub tylko tam gdzie jest to koniecznie, czyli nad umywalką, pod prysznicem i na podłodze. Innym pomysłem na nadanie jej bardziej przytulnego charakteru są obrazki wieszane na ścianie. Najpraktyczniejszym rozwiązaniem są grafiki w ramkach ze szkłem, które izolują je od wilgoci. Łazienka to naprawdę nie jest miejsce gdzie woda bezustannie paruje, a jeśli nawet, to wentylacja szybko ją osusza, dlatego powinniśmy przestać traktować ją jak „teren zalewowy” i przekonać się do dodatków bardziej „salonowych”.