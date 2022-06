Mały przedpokój – dużo możliwości!

Mały przedpokój wymaga dokładnego zaplanowania przestrzeni. Jeśli chcemy zmieścić półkę lub szafkę na buty, to nawet najmniejszy kąt powinien zostać wykorzystany – w tym przypadku jest to jedyne możliwe miejsce. Półka na buty oraz mini stoliczek nie mogą być większe niż przestrzeń, którą mamy do dyspozycji, bo blokowałoby to drzwi. Jeśli nie możemy znaleźć odpowiednich mebli, to warto sięgnąć po meble robione na wymiar.