Porady antywłamaniowe – Chrońmy nasze domy zanim będzie za późno!

Porządek w domu jest ważny nie tylko ze względów estetycznych, ale również ze względów bezpieczeństwa. Szczególnie jeżeli w naszym domu mamy duże okna i z łatwością można z zewnątrz zobaczyć co skrywają nasze ściany. Pamiętajmy, że większość włamywaczy szuka pieniędzy i łatwego do spieniężenia towaru, dlatego starajmy się nie zostawiać na stole portfela czy iPoda. Takie właśnie drobnostki sprawiają, że konkretne domy stają się celami włamań. Kiedy kupujemy coś wartościowego, pamiętajmy zniszczyć opakowanie zanim wrzucimy je do śmietnika. Nikt nie musi wiedzieć co było w zaadresowanej do nas paczce. Skoro już mowa o wartościowych przedmiotach, policja sugeruje sporządzanie list takich rzeczy, aby w razie wypadku łatwiej zdiagnozować co zabrali ze sobą włamywacze. Innym dobrym pomysłem jest oznaczanie rzeczy przy użyciu grawerki lub znaczników z ultra fioletem, a także robienie zdjęć najbardziej wartościowych, unikalnych przedmiotów. Znacząc swoje drogocenne przedmioty utrudniamy życie włamywaczom, którzy mieliby później problem z ich sprzedażą.