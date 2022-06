6 sposobów na modne płytki!

Niezwykle znanym sposobem układania płytek jest tak zwana jodełka . Ten wzór zazwyczaj kojarzony jest z pięknymi podłogami w eleganckich i stylowych domach. Nasi specjaliści udowadniają, że również inne powierzchnie doskonale się prezentują z takim akcentem!

Na zdjęciu możecie zobaczyć efekt pracy architektów. Ściana w jadalni prezentuje się fenomenalnie! Jej niezaprzeczalnym atutem jest również to, że jodełka została ułożona w taki sposób, że jej kolor od sufitu do podłogi zmienia stopniowo swoją intensywność. To niezwykle ciekawy pomysł, który warto wprowadzić do swoich czterech ścian. Dzięki niemu cała przestrzeń zyskała oryginalnego charakteru. Spożywanie posiłków w takim miejscu to prawdziwa przyjemność!