Jak zaaranżować balkon od strony północnej?

Ustawienie mieszkania względem stron świata ma istotny wpływ na nasze samopoczucie oraz komfort z użytkowania przestrzeni. W jaki sposób? Przede wszystkim decyduje o tym ile światła będziemy w stanie wpuścić do swoich czterech kątów o odpowiedniej porze roku. Zimą światła jest znacznie mniej, dlatego na wagę złota jest każdy promień słońca. Natomiast w upalne, letnie dni w mieszkaniu szukamy schronienia, odpoczynku od gorąca i intensywnego światła. W mieszkaniu od strony północnej latem nie praży mocno słońce, dlatego nie musimy nawet zasłaniać rolet czy żaluzji. Na balkonie w sezonie letnim możemy cieszyć się wysoką temperaturą bez konieczności mrużenia oczu czy poparzenia słońcem. To doskonałe miejsce spotkań z najbliższymi znajomymi czy rodziną. Najlepszym pomieszczeniem od tej strony byłaby sypialnia. Odpowiednio wygaszone światło sprawiłoby, że w pokoju zapanowałyby idealne warunki do snu i wypoczywania. Najgorszym pomysłem byłoby zlokalizowanie w tej części mieszkania pracowni lub pokoju dziennego. Mało rozjaśnione wnętrze prezentowałoby się nudno, szaro i ponuro.