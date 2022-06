Czego mogą uczyć się moje dzieci poprzez DIY?

Tak naprawdę przygodę z DIY, czyli Do It Yourself (Zrób To Sam!) zaczynamy już gdzieś w przedszkolu, a może jeszcze wcześniej… Wykonując samodzielnie kartki z życzeniami, łącząc różne materiały tak, aby powstały nowe zabawki i zamieniając funkcje różnych przedmiotów przez dodanie dekoracji.

Dekoracje zrobione przez nas samych zawsze będą bardziej cieszyć niż kupione akcesoria, ponieważ zdajemy sobie sprawę, ile poświęciliśmy energii i czasu na ich wykonanie. Dodatkowo stanowią przejaw naszej indywidualności niezależnie od tego, czy jest to stolik z palet, lampion ze słoika, czy ręcznie wyszywana poszewka na poduszkę. W czasach, kiedy wszystko można kupić i to w ilościach hurtowych, własnoręcznie wykonane dekoracje będą stanowić wyjątkową ozdobę, a my będziemy z niej dumni za każdym razem, gdy tylko na nią spojrzymy. Własnoręcznie możemy wykonać wiele rzeczy, takich jak meble, wykończenie aranżacji, czy właśnie dekoracje, które nadają każdemu wnętrzu wyjątkowego charakteru.

Dzieci mogą się całkiem sporo nauczyć podczas takich zajęć, a my możemy cieszyć się wspólną chwilą majsterkowania wraz z pociechą. To od czego zaczynacie?