Światło! Więcej światła! Ale twórczo proszę…

Wasza stara puchowa poducha, wykonana z kaczych bądź gęsich piór, zaczęła się sypać , a Wy nie widzicie już przyszłości dla niej? Chętnie podsuniemy Wam interesujące rozwiązanie! Nasz pomysł to stworzenie lekkiego, subtelnego, a zarazem wyrazistego i niebanalnego oświetlenia do sypialni lub pokoju dziecięcego. Wystarczy papierowa podstawa, którą możemy wykonać sami lub zakupić w każdym sklepie z dodatkami do wnętrz oraz odpowiedni klej. W tym przypadku postawcie na mocniejszy klej, niż standardowy do papieru. Następnie zacznijcie od góry oklejać Wasz papierowy klosz piórami. Dzięki temu nadacie romantycznego, ciepłego i przytulnego klimatu do Waszego mieszkania. Pióra to także doskonały sposób na odświeżenie wyglądu Waszej starej, papierowej lampy. Jeżeli pragniecie szalonej zmiany to zakupcie puszkę sprayu w wybranym przez Was kolorze i przemalujcie lampę! Na pewno dodacie energii i artystycznego charakteru do Waszego mieszkania!