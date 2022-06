15 wyjątkowych aranżacji jadalni!

Czy jadalnie to tylko stół i krzesła? Nie. Ale często ograniczamy się jedynie do tego wyposażenia. Można to jednak zrobić inaczej i inaczej zostało do zrobione na aranżacji powyżej. Jadalnie poprzez dodanie zwykłych elementów do wnętrza stają się mocniej związane ze słowem – domowy. Są tu zdjęcia oraz obrazy, które mają jakieś estetyczne znaczenie dla mieszkańców. Dodatkowo pojawiło się parę półek, które zostały zasypane wręcz dobrą lekturą. Zaraz po jedzeniu następuje chwila odpoczynku i to jest odpowiedni moment na to, aby sięgnąć po jedną z nich.