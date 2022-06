Tak stworzysz idealne szafki dla Twojej kucheni!

W kuchni miejsce na przechowywanie jest niezwykle ważne. To tam trzymamy najwięcej przedmiotów spośród wszystkich pokojów w domu, a dodatkowo są to „trudne” elementy o różnych kształtach i wielkościach. Dlatego tak ważne jest, by półki i szafki kuchenne były zaprojektowane z głową, gdyż ergonomiczność tego pomieszczenia powinna być na wysokim poziomie. Istotne jest to z punktu widzenia sprawnego przygotowywania posiłków, ale też ogólnej funkcjonalności i wyglądu kuchni.

W tym artykule podpowiemy Wam co wziąć pod uwagę przy projektowaniu szafek i półek kuchennych od podstaw oraz jak zrobić to ładnie. Po dawkę inspiracji na niepowtarzalną kuchnię odsyłamy Was do Katalogu Inspiracji Kolory do kuchni – 10 niecodziennych propozycji! Zapraszamy!