Czym charakteryzuje się neomodernistyczna architektura?

Neomodernizm to nurt w architekturze, który swoje zaczątki ma już od lat 50 XX wieku. Jest opozycją dla postmodernizmu, a pewne założenia dzieli jednak z modernizmem. Chodzi dokładnie o formę przestrzenną budynku i ich detale. Jednak ignoruje modernistyczny pogląd na architekturę jako jednej całości z zewnątrz i wewnątrz budowli. Neomodernizm to swego rodzaju odzwierciedlenie i poszukiwanie odpowiedniego środka wyrazu dla współczesności i nowoczesności. Ucieka się do rozwiązań spektakularnych, takich jak obfite przeszklenia. Bryły budynków neoklasycznych są konstruowane według jasnych zasad, w których dodawane są lub odejmowane elementy w formie sześciokątów lub ciekawych form okrągłych. W pewnym sensie neomodernizm charakteryzuje się też ideą fragmentaryzacji.

W tym artykule podpowiemy Wam jak zbudować i jak urządzić dom w stylu neomodernistycznym. Podpowiemy co powinno się w nim znaleźć, by móc chociaż częściowo podporządkować go temu nowoczesnemu nurtowi.

