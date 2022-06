Te pożeracze prądu sprawiają, że domowe rachunki rosną. Walcz z tym!

Ciche pobieracze prądu to urządzenia, które na nasze wezwanie są zawsze gotowe do pracy. Mamy na myśli przede wszystkim telewizor, który z racji codziennego, częstego użytkowania, non stop podłączony jest do zasilania. Jest dostępny na każde nasze wezwanie i wszystko byłoby naprawdę fajnie i wygodnie, gdyby nie fakt, że każdy z domowych sprzętów nie czuwa za darmo. Ich oczekiwanie na nasze polecenie ma swoją cenę. Pobierają one podczas swojego snu od 0,1W nawet do 17W! Niektóre starsze urządzenia (np. odtwarzacze wideo) potrafiły pobierać w trybie stand-by nawet 35W! Są to liczby niemałe, dlatego jeśli posiadamy telewizor „bo wszyscy mają i może się kiedyś przydać”, a jednak nie oglądamy transmisji zbyt często (szczególnie za dnia, kiedy jesteśmy w pracy), a zależy nam na oszczędnościach, pomyślmy o wyrobieniu nawyku odłączania go od kontaktu.