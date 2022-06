Zaskakujące mieszkanie! Co można zrobić na 30m2?

Ogromna szafa, która ma wiele skrytek i półek, może nam służyć z każdej strony. W zależności od tego, czego najczęściej używamy możemy to wysunąć na wierzch, a resztę mniej przydatnych rzeczy upchać we wnętrzu. Również jej funkcjonalność zależy od orientacji, jeśli przyjrzeć się bliżej, istnieje duża przestrzeń z przodu do przechowywania walizek i innych przedmiotów, jest to twarz, która wita nas na wejściu do mieszkania, podczas gdy z jednej strony, z boku tuż przy wejściu do łazienki, znalazło się miejsce ręczniki i akcesoria.