Nowe szaty króla!

Zaczynamy od zaprezentowania Wam zdjęcia przedstawiającego początkowy stan przedpokoju. Był on zaniedbany, ciemny, staromodny- z pewnością nie zachęcał do zagłębienia się dalej we wnętrza tego domu. Architekci dostrzegli jednak ogromny potencjał tego wnętrza, gdzie króluje klasyczny parkiet w jodełkę, a zabytkowe schody o dekoracyjnej balustradzie emanują elegancją i tradycyjnym czarem. Wysoka jakość materiałów wykończeniowych sprawiała, że przedpokój był w niezłym stanie, wymagał jednak odświeżenia i generalnego liftingu.