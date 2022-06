Kawalerka na miarę XXI wieku!

Niespotykana kuchnia naprawdę zachwyca! Wykonano ją z e spieków kwarcowych- materiału nie tylko trwałego, ale i absolutnie wyjątkowego pod względem estetycznym. Pomieszczenie to jest niewielkie, jednak w sam raz dla jednej osoby. Wyposażono je w sprzęty najnowszej technologii, świetnie dopasowane do nowoczesnej zabudowy. Kuchnia w kolorze czarnym to wybór tylko dla odważnych, jednak, jak widać na tym przykładzie, ryzyko się opłaca!