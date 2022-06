Piękne kuchnie – TOP 10

Właściciele mniejszych kuchni zawsze muszą stawić czoła problemom wąskiej kuchni i skromnej przestrzeni. Jednak również w takich warunkach kuchnia może zachwycać, co świetnie widać na zdjęciu. Jako że kuchni nie możemy powiększyć, to musimy zrobić wszystko, aby po prostu wydawała się większa. Biały, klasyczny aneks z czarnym blatem w połączeniu z eleganckimi dodatkami tworzą jasną kuchnię. Do tego nowoczesne krzesła, które przełamują tradycyjną nutę przy stole i otrzymujemy przepis na to, jak urządzić małe i jednocześnie piękne kuchnie!

