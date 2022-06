Zaprojektuj swoją kuchnię: zalety kuchni z układem U

Dopasowanie kształtu zabudowy kuchennej do danego pomieszczenia ma decydujące znaczenie w kwestii funkcjonalności naszej kuchni. Jest to miejsce, w którym spędzamy na prawdę dużo czasu, dlatego podstawowym czynnikiem, którym powinniśmy się kierować jest jej ergonomiczność. W dzisiejszym artykule zajmiemy się aranżacją pomieszczenia kuchennego w kształcie litery U. Przedstawimy Wam wady oraz zalety takiego układu oraz podpowiemy w jakich pomieszczeniach sprawdzi się ono najlepiej. Zapraszamy!

Jakiś czas temu pisaliśmy o zaletach kuchni z układem L, o tym gdzie warto ten typ zabudowy wykorzystać i jak sprawdza się w praktyce. Dziś sprawdźmy jak do rzeczywistości się ma kuchnia na planie literu U. Przed przystąpieniem do aranżacji naszej kuchni zastanówmy się do czego to pomieszczenie będzie nam głównie służyło. Czy będzie to przestrzeń tylko i wyłącznie robocza czy może mamy zamiar spędzać w niej czas z domownikami? Osoby lubiące wspólne biesiadowanie przy stole powinny to uwzględnić w swoim projekcie. O czym jeszcze warto pamiętać?