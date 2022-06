Pergola jako zewnętrzne pomieszczenie

Udana aranżacja ogrodowa to nie tylko piękne rośliny, lecz także mała architektura. Altanki, płoty, mostki czy pergole dodają ogrodowi uroku oraz pełnią ważną funkcję praktyczną. Nad rodzajem pergoli należy się dobrze zastanowić. Mogą one być metalowe lub drewniane, mogą także stanowić połączenie obu materiałów. Wszystko zależy od chęci i woli każdego człowieka oraz jego potrzeb estetycznych. Drewno jest materiałem ekologicznym, natomiast metal posiada niezwykłą trwałość i twardość. Z tego powodu najlepiej jest łączyć te materiały, kreując nową jakość i pokazując jak bardzo do siebie pasują. Drewno można utrwalić odpowiednimi impregnatami. Dzięki temu przetrwają długi okres nie gnijąc i nie butwiejąc. Pergola drewniana to świetne rozwiązanie, które urozmaici aranżację ogrodu. Wokół niej najlepiej jest zasadzić specjalne gatunki roślin pnących, które oplotą całą konstrukcję delikatną woalką z kwiatów i liści, tworząc tym samym dyskretną przestrzeń do codziennego relaksu. Idealnie nadają się do tego m.in. pnące róże, wiciokrzew japoński, powojniki wielkokwiatowe oraz wiciokrzew Browna. Pergola drewniana będzie się prezentować wyjątkowo efektownie, jeśli wokół niej staną ozdobne donice z kwiatami.