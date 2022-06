Argentyńska willa w kolorze pomarańczy!

Wchodzimy do środka przez przeszklone drzwi, które widzieliśmy przed chwilą. Jak już mogliśmy zauważyć, dom ten znajduje się w wiejskiej okolicy. Zaprojektowano w nim kilka sypialni, aby właściciele oraz ich goście mogli spędzać czas wspólnie, kiedy mają na to ochotę, ale mieć także zapewnioną prywatność. Dlatego też plan tego domu może nas zdziwić – nie mamy tutaj do czynienia z silnie zaakcentowanym wejściem głównym z przedpokojem. Drzwi zewnętrznych jest wiele, wszystko dla wygody użytkowników tego miejsca wypoczynku.