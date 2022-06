Zwyczajny od frontu, a z boku – niespodzianka!

Dom jednorodzinny został wzniesiony na lekkim spadku terenu. Aby go zauważyć musimy się skoncentrować, bowiem geometryczne linie fasady skutecznie odwracają od niego wzrok. Na kolor elewacji wybrano zgaszoną żółć. Budynek skrywa wiele oryginalnych rozwiązań, jedno z nich możemy wypatrzeć już na tym zdjęciu. W dachu pojawia się… dziura. To oczywiście wspomniane już patio, rozwiązujące problem prywatności mieszkańców. Wróćmy jednak na poziom ulicy. Biały słup oddziela czarne drzwi do garażu do drewnianych drzwi wejściowych. Zanim przekroczymy ich próg, sprawdźmy, co kryje się za zakrętem…