Siła surowości – beton architektoniczny we wnętrzach!

Chociaż beton może wciąż kojarzyć się nam bardziej jako materiał konstrukcyjny niż dekoracyjny, to jednak od jakiegoś czasu cieszy się nieprzemijającą popularnością także we wnętrzach. Sprawdza się w nowoczesnych, minimalistycznych oraz industrialnych aranżacjach wprowadzając szyk współczesności. Swój oryginalny wygląd zawdzięcza połączeniu spoiwa, kruszywa oraz dodatków. Mieszanka od każdego producenta będzie się różnić, o czym warto pamiętać przy dokonywaniu ostatecznych wyborów. Płyty z betonu architektonicznego występują w różnych odcieniach szarości, mogą być gładkie bądź zachwycać charakterystycznymi wżerami. Choć na pierwszy rzut oka mogą wydawać się takie same, to jednak właśnie detale decydują o atmosferze, jaką wprowadzą do naszego domu czy mieszkania.

Zastanawiacie się jak wprowadzić beton architektoniczny do Waszych wnętrz? Ten artykuł rozwieje wszelkie Wasze wątpliwości! Czekają na nas przepiękne realizacje od najlepszych producentów betonu oraz projektantów wnętrz homify.

Gotowi na przypływ inspiracji?