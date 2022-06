15 niesamowitych pomysłów na schody w domu!

Schody w domu to z jednej strony stały element konstrukcyjny, natomiast z drugiej świetna okazja do pięknej aranżacji i niezwykłej dekoracji nie tylko wnętrza domu, co udowodnimy Wam poniżej. W kwestii schodów to, o czym musimy pamiętać to zapewnienie bezpieczeństwa w ich użytkowaniu. Równocześnie istnieją przepisy w naszym prawie budowlanym, które regulują precyzyjnie minimalne szerokości biegu oraz maksymalne wysokości stopni. Warto, więc znać i mieć świadomość przepisów, które powstały z myślą o funkcjonalności oraz bezpieczeństwie. Drugi aspekt, który należy wziąć pod uwagę w przypadku projektowania schodów to możliwości techniczne, materiały i rozwiązania aranżacyjne oraz estetyczne. Tutaj na szczęście mamy dużą swobodę. Właściwie co raz mniej ograniczeń i coraz więcej możliwości.My część z tych możliwości postaramy się Wam przedstawić w przykładach, które zebraliśmy dla Was poniżej. Postaramy się pokazać Wam nie tylko różne materiały, z których możemy schody w domu zaprojektować, ale także sposoby na aranżacje, kształt czy miejsce.