Poduszki dekoracyjne w różnych aranżacjach!

Naturalność materiałów. Poduszki dekoracyjne – no właśnie dekoracyjne. Przede wszystkim skupiamy się na ich aspekcie estetyczny. Zwracamy uwagę na ich możliwości kompozycyjne we wnętrzu. Przyglądamy się również kolorystyce oraz fakturze – to już zbliża nas do kwestii materiału, ale ledwie ją muśniemy szybko odwracamy się ku inny sprawom uważając temat za zamknięty. A nie zawsze zamknięty jest, i co ważniejsze – nie zawsze zamknięty być powinien. Ekologia. Słowo, które niektórych zjednuje innych wciąż nie. Staramy się ekologiczne wykańczanie wnętrz – drewno, powoli rezygnujemy ze sztucznych tworzyw, liczymy ekonomię wykorzystywanej energii. Nie mniej ważne będą również w tej perspektywie materiały, które chcemy wkomponować w nasze wnętrze. A więc konsekwencja wyboru z jednej strony, z drugiej natomiast roztropność. Coraz więcej naszej uwagi skupiamy na alergenach, które mogą utrudnić funkcjonowanie nawet w naszych pomieszczeniach, dbajmy więc aby tkaniny oraz wyposażenie szło w parze z naszymi potrzebami i stawiajmy na materiały, które nie będą absorbować roztoczy i innych niewskazanych elementów.