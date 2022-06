Dryfujące cudo polskiej architektury!

Jedna ze ścian domu została całkowicie przeszklona, co pozwala na integrację otoczenia zewnętrznego we wnętrzu. Gdziekolwiek dom zostaje zacumowany, otaczający go krajobraz staje się zatem integralną częścią aranżacji. Wyposażenie zdominowane zostało przez meble nawiązujące do stylistyki Bauhaus- cechują je proste kształty, funkcjonalność, najwyższa jakość materiałów. Prostota idzie w parze z wygodną, dając efekt wnętrza ponadczasowego i stylowego.