Fotel dla dziecka – 11 nietypowych pomysłów!

Pomysł na fotel dla dziecka w kolejnej nietypowej odsłonie. Firma NOBOBOBO tworzy ciekawe mebla dla dzieci. Jest to ręcznie wykonana i malowana skrzynia, która pełni rolę fotela oraz schowka na zabawki. Jest w całości wykonana z litego drewna sosnowego. No może poza siedziskiem, które wykończono bawełnianym materiałem w stylu chevron. To na co dodatkowo zwraca uwagę firma to ekologia wykończenia oraz bezpieczeństwo użytkowania. To pierwsze przejawia się w stosowaniu ekologicznych, trwałych, ale przede wszystkim atestowanych farb i lakierów, natomiast drugie sprowadza się do zastosowania podnośnika oraz specjalnych zawiasów, które chronią przed gwałtownym zatrzaśnięciem wieka.

