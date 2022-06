Spektakularny dom na wsi!

Jednym z wielu wyzwań stojących przed architektami odpowiedzialnymi za projekt nowoczesnego domu, jest wpisanie go w otaczający krajobraz i dopasowanie do lokalnej scenerii. Nie jest to zadanie łatwe, zwłaszcza gdy inwestorzy zażyczyli sobie dom o charakterze współczesnym, o oryginalnej bryle i niespotykanym wnętrzu. Dzisiejszy projekt rodem ze słonecznej Brazylii udowadnia jednak, że kompromis pomiędzy nowoczesną architekturą a harmonią z otoczeniem jest możliwy! Jest to dom, którego bryła płynnie wyrasta z działki, na której go zbudowano, dopasowując się do pagórkowatego terenu obłymi kształtami. Neutralna biała fasada, liczne przeszklenia zacierające granicę pomiędzy wnętrzem a otoczeniem zewnętrznym, a także naturalnie wykończony środek domu czynią go pięknym i stylowym uzupełnieniem wiejskiego krajobrazu.