Przytulny dom w zgodzie z naturą!

Jeżeli szukacie domu, który wyróżniałby się z masy sztampowych, konwencjonalnych projektów, ale nie onieśmielałby ekstrawagancją, ten dzisiejszy może być strzałem w dziesiątkę! Prosta, ale nowoczesna bryła, modna szara fasada oraz przytulne, naturalnie wykończone wnętrza sprawiają, że dom ten ma ponadczasowy charakter i charakteryzuje go duża doza wygody. Detale tego projektu oraz szczegóły aranżacji wnętrz sprawiają właśnie, że jest to dom, który ma to wyjątkowe coś . Zapraszamy na wirtualne zwiedzanie- jesteśmy pewni, iż projekt ten stanie się inspiracją dla wielu z Was!