12 nowoczesnych schodów ażurowych!

Schody w domu oprócz swojej oczywistej i użytecznej funkcji mogą być także piękną, rzucającą się w oczy ozdobą wnętrza. Szczęśliwie, przed budową schodów, głębiej zastanawiamy się nad ich konstrukcją, rodzajem i wyglądem. Dlatego coraz częściej w polskich domach pojawiają się nowoczesne schody, które definiują i w mocny sposób podkreślają styl aranżacji wnętrz w jakim zaprojektowany jest dom. Porzucamy nudne wybory, jakimi są schody pełne i skłaniamy się ku odważnym alternatywom. Taką niebanalną opcją mogą być schody dywanowe, wspornikowe lub schody ażurowe, których propozycje w tym wydaniu chcielibyśmy Wam pokazać.

Ażur to rodzaj zdobienia polegający na wycięciu otworów w materiale o ozdobnym kształcie. Dosłownie przekładając tę definicję na schody ażurowe, to są to schody bez podstopnia, czyli z wolną przestrzenią prostopadłą do podnóżka – płaszczyzny, na której stąpamy. Inaczej, prościej rzecz ujmując są to schody prześwitujące, przez które możemy spojrzeć na przestrzał na to co znajduje się za nimi. Schody ażurowe mają w sobie jedną bardzo ważną i przydatną cechę – wrażenie lekkości. Skoro wiemy, że projektowanie wnętrz to pewnego rodzaju sztuka wizualnego oddziaływania na ludzką podświadomość i manipulacja przestrzenią, schody te świetnie nadają się do wnętrz wąskich lub o małym metrażu.

Inne propozycje szalenie ciekawych schodów zobaczycie w Katalogu Inspiracji Schody wewnętrzne – 10 nowoczesnych przykładów! Nie bez powodu nazywamy Inspiracją nasze galerie zdjęć! Mamy nadzieję, że w przyszłości weźmiecie z nich przykład. Miłego oglądania!