9 niezwykłych rustykalnych kuchni!

Tą wyspą, którą widzimy na powyższej propozycji jest w zasadzie piękny, masywny stół z metalowymi okuciami. Co sprawia, że ten stół przypomina funkcjonalny blat roboczy? Nisko osadzona, tuż nad podłogą półka, która wykorzystuje miejsce do przechowywania, jednocześnie eksponując rzeczy codziennego użytku. Kuchnia rustykalna ma to do siebie, że nie ukrywa rzeczy w obszernych zabudowach szafek kuchennych. Często górne partie kuchni są „uwolnione”, a naczynia, garnki, przyprawy stoją swobodnie na półkach podpartych wspornikami. Oprócz wyspy wyjątkowym pomysłem w tej kuchni są fronty szafek. Wydaje się, że to cała parterowa zabudowa została dostosowana do tych wiekowo wyglądających frontów, wyglądających na uratowane elementy z bardzo starej, na przykład przedwojennej kuchni z drewnianej chaty. Jest to świadectwo tego, że całe wnętrze można urządzić pod wpływem inspiracji z jednej drobnej rzeczy. Kuchnia rustykalna z kamiennymi ścianami, w neutralnych barwach, wygląda oszałamiająco!