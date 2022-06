Stojaki na wino – 11 nietypowych propozycji

Stojaki na wino w takim połączeniu tworzyw pasują do surowych, minimalistycznych wnętrz. Ażurowa konstrukcja wydaje się lekka, a butelki i rodzaje wina w niej, dobrze widoczne. Takie mobilne stojaki na wino, które możemy ustawić za każdym razem gdzieindziej, czy to na podłodze, czy blacie lub stole to dobry pomysł do niewielkich mieszkań, gdzie każdy centymetr kwadratowy jest na wagę złota.