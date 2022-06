Salon rustykalny – 9 wyjątkowych wnętrz!

Oto bardziej przystępny dla nas przykład wnętrza w stylu rustykalnym. Chodzi o to, że aranżacja ta wykonana jest w mieszkaniu o standardowej wysokości. Taki salon rustykalny to dowód na to, że każdą koncepcję da się zrealizować w „normalnych” warunkach, nieprzytłaczając ogólnego wrażenia przestronności przy małych oknach, to znaczy niewielkim dopływie światła. Piękny, duży stół rodzinny, nietuzinkowe meble – fotel z beczki, oryginalne dodatki – drewniano szklana donica, to pomysły godne nagrody! Wykończenie wieńczą zielone rośliny we wnętrzu. Obowiązkowe w tym temacie.

