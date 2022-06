Dodaj radości domowi! Niech kwiaty żyją dłużej!

Każdy dom powinien być przepełniony roślinami. To dzięki nim jesteśmy w stanie ożywić wszystkie pomieszczenia i nadać im unikatowego wyglądu. Wybór kwiatów do domu jest kluczowy! Powinniśmy unikać tych, które mogą wywoływać nasze alergie, bądź zagrażać zdrowiu i życiu naszych dzieci i zwierząt z powodu swojej toksyczności. We przestronnych pomieszczeniach polecamy Wam duże rośliny, które swoim rozmiarem nie będą przytłaczać. Dracena, figowiec, szeflera, filodendron, czy jukka to świetny wybór do dużych wnętrz!

Jeżeli jednak nie macie wystarczającej przestrzeni, jest mnóstwo gatunków roślin, które swoją filigranową naturą dodadzą wnętrzom smaku! W tym przypadku polecamy Wam między innymi begonię, kaktusy, aloes, litops, pileę peperomioides, czy popularne storczyki – wszystkie z tych roślin charakteryzują się fantazyjną urodą! Co więcej, decydując się na konkretne rośliny, sprawdźcie najpierw na czym polega ich pielęgnacja – jeżeli jesteście skrupulatni i regularni, nawet najtrudniejsze w uprawie kwiaty nie będą dla Was problemem. Jeżeli jednak zdarzyło Wam się uśmiercić już niejedną roślinę, tym razem warto postawić na takie, które nie wymagają częstego podlewania oraz dodatkowych zabiegów pielęgnacyjnych.