Jak wkomponować antyki w wystrój wnętrza?

Nie zapominajmy też o szczegółach, takich jak dywan. Pragnąc wkomponować antyki w aranżację naszego wnętrza pomyślmy o ułożeniu dywanu perskiego, który nie tylko będzie pieścił nasze stopy, ale również radował oczy. Perski dywan to klasyk sam w sobie i doskonale łączy się zarówno z meblami wyjątkowo nowoczesnymi wykonanymi ze szkła i metalu jak i z tymi bardziej klasycznymi, z antykami. Perskie dywany cieszą się popularnością na całym świecie już od XVI wieku, przez co same stały się antykami. Wysoka jakość i różnorodność wzornictwa tych dywanów sprawia, że są one idealnym dodatkiem do każdego wnętrza; dodatkiem, który nierzadko staje się elementem centralnym designu.