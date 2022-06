Układanie mozaiki – 13 wyjątkowych przykładów!

Układanie mozaiki w łazience to pytanie o to – gdzie, jak i jak dużo? Rozwiązań jest tyle, ile łazienek. My jak zwykle próbujemy pokazać coś, co będzie wyglądało wyjątkowo, dlatego heksagony pokryły łazienkę tylko do pewnej wysokości. Nawiasem mówiąc jest to przepisowa wysokość, do której należy doprowadzi materiał wodoodporny, więc wcale nie taka nietypowa. Nas oprócz kwestii bezpieczeństwa zawsze będzie też interesować kwestia estetyki. To, co tutaj jest ciekawe to zabawa różną fakturą poszczególnych elementów. Równie interesujące jest pozostałe wykończenie w łazience – drabina, umywalka oraz rośliny!