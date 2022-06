Zrób swoją piwnice win!

Niewielkie ilości wina na szybkie spożycie można przechowywać w salonie albo kuchennej szafce. Chcąc jednak stworzyć kolekcję z rocznikami do długiego leżakowania, warto zadbać o piwniczkę. Najwygodniej jest urządzić ją pod własnym domem, w istniejącym już podpiwniczeniu budynku mieszkalnego. Blisko, pod ręką, a by przynieść wino, nie trzeba wychodzić na zewnątrz. Dla posiadaczy niewielkich metraży jest rozwiązanie w postaci tak zwanej piwnicy spiralnej. Sam pomysł nie jest nowy, pochodzi 1978 roku z Francji i jest od tamtej pory z powodzeniem wykorzystywany przez koneserów. Ogromną zaletą jest to, że może się ona znaleźć w dowolnym pomieszczeniu od kuchni, poprzez salon a nawet w pokój do pracy. Wejście do schowka przykrywają stylowe drewniane drzwi, które może dopasować do każdego rodzaju wnętrza. Więcej na ten temat przeczytacie tutaj: Trendy: spiralne piwnice na wino. W takiej piwnicy panują dobre warunki do przechowywania wina ale nie idealne. Najlepsze, są wolnostojące piwnice usytuowane na naturalnych podwyższeniach terenu takich jak pagórki czy skarpy.