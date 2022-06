Radykalna zmiana na 28 metrach kwadratowych!

Co za zmiana! Dwa niewielkie pokoje połączone został w jedno duże pomieszczenie z dostępem do balkonu. Od wnętrze oddzielają go duże szklane drzwi, przez które do środka wpada mnóstwo naturalnego światła. W połączeniu jasnymi materiałami wykończeniowymi, delikatnymi białymi meblami oraz drewnianymi dodatkami pokój ten jawi się niezwykle pozytywnie.