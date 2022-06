Najciekawsze lampy od polskich projektantów!

… polskie go wydało plemię! O kim mowa? Oczywiście o Koperniku, którego imieniem nazwana została seria lamp od studia Crea-re – polskiej marki na hiszpańskiej ziemi. Powyższy projekt nosi nazwę Globe. Jego autorka tak go opisuje: Struktura lampy, szara, porowata, nieregularna symbolizuje glebę, suchą, spękaną- inspirowana jest obrazami z nurtu malarstwa materii polskiej Grupy Nowohuckiej. Materiał, z którego powstały lampy – papier – zostaje zniszczony, rozbity na maleńkie kawałki, które pod wpływem temperatury znowu łącza się w nową, już zupełnie inną całość. „Papier” pozwala się później w dowolny sposób formować i w swojej finalnej formie przywołuje skojarzenia z naturą, z której de facto się wywodzi. Forma lampy odwołuje się do kształtu ziemi, planety. Lampa po włączeniu zmienia się całkowicie, ożywa. To co ją ożywia – jej „jądro” stanowi źródło światła. Po jej włączeniu naszym oczom ukazuje się jarząca się planeta, z której wylewa się światło. My już czujemy się zainspirowani!