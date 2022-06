Drewniana perełka na nudnym osiedlu!

Nasz dom od razu przyciąga wzrok dzięki fasadzie promieniejącej drewnem. To dwupoziomowy budynek, którego piętro zostało delikatnie wysunięte naprzód, dzięki czemu powstało małe zadaszenie nad tarasem. Balkony zostały osłonięte drewnem, wykorzystano je także na ogrodzeniu. Ten naturalny materiał przyciąga wzrok, sprawia, że dom wydaje się zapraszać nas do środka. Pozostaje nam go posłuchać!