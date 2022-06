Kamienna twierdza, która zachwyca!

Głównym założeniem architekta było to, aby sprawić, że we wnętrzu mieszkańcy czuć się będą, jak na zewnątrz. Działa to chyba także w drugą stronę! Znajdujemy się teraz na osłoniętym z czterech stron patio. Mamy zapewnione obcowanie z naturą, ale także pełnię prywatności. Całość podłoża została wyłożona płytkami oraz drewnem, co zapobiega nanoszeniu piasku do wnętrza. Takie patio to doskonałe miejsce na relaks z przyjaciółmi.