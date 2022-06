Nietypowy dom z fioletowym akcentem!

Znajdujemy się właśnie we wnętrzu tego domu. Od razu po przekroczeniu progu drzwi wejściowych można stwierdzić, że jest to niezwykle przestronne miejsce. Nasi fachowcy zadbali o to, by mieszkańcy nie czuli się w środku stłamszeni, dlatego zdecydowali się ograniczyć liczbę ścian działowych do niezbędnego minimum. Ciekawym akcentem jest zaaranżowanie jeden ze ścian przy pomocy fioletowej barwy. Dzięki niej całe wnętrze nabrało nieszablonowego charakteru! Ten kolor doskonale łączy się z dominującą we wnętrzu bielą oraz czernią tworząc ciekawy kontrast!