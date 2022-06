Witaj w domu na miarę XXI wieku!

Architektura jest tak zróżnicowana, jak ludzie, którzy ją tworzą. Każdy dom jest nie tylko odzwierciedleniem osobowości swoich projektantów, ale także wyrazem marzeń i planów inwestorów. Te najznamienitsze pomniki architektury są zatem wyjątkowym połączeniem charakterów, stylów i ambicji licznego grona osób. Wielkim wyzwaniem jest zaprojektowanie i wybudowanie spójnego, praktycznego i wygodnego domu, który odpowiadałby oczekiwaniom każdej z nich.

Dziś zabierzemy Was do niezwykłego domu, który zaprojektowano w stylu ultra modernistycznym. Purystyczna bryła, klarowne linie i neutralna kolorystyka- to wartości, do osiągnięcia których dążyli zarówno projektanci, jak i właściciele. Dom ten daleki jest jednak od kompromisów- zachwyca zarówno z zewnątrz, jak i w środku, stając się spełnieniem marzeń dla niejednej rodziny.