Mieszkanie w bloku… inne niż wszystkie!

Kierujemy nasz wzrok na prawo, gdzie czeka interesująca alternatywa dla meblościanki. Biało-szara drewniana konstrukcja składa się z szafek oraz stojącego na nich prostego regału. Mebel wykonany został z drewna. Ma dwie niezwykle ciekawe charakterystyki. Po pierwsze oświetlono go od góry, co pozwoliło zaoszczędzić przestrzeń, którą musiałyby zająć dekoracyjne lampy. Po drugie… zwróćmy uwagę na centralną przestrzeń pomiędzy szafkami. To stylowo zasłonięty kaloryfer!