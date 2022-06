Oryginalny dom z duszą!

Znajdujemy się we wnętrzu tego obiektu. Tak prezentuje się jego salon. Jak możecie zauważyć, króluje tutaj wygodna! Nasi specjaliści zdecydowali się umieścić dwie, duże sofy, które gwarantują to, że wszyscy domownicy i odwiedzający ich goście mogą tutaj w pełni wypocząć. Jeden wypoczynek wygląda bardzo minimalistycznie. Szary kolor oraz prosta forma to elementy, które doskonale go charakteryzują. Druga sofa prezentuje totalnie inną stylistykę. Pikowany wzór na ciemnej skórze zdecydowanie wpływają na jej elegancki wymiar. Dzięki takiemu nietypowemu zestawieniu, całe pomieszczenie odznacza się pomysłowym designem z najwyższej półki!