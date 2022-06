Podmiejskie marzenie dla nowoczesnej rodziny!

W ogrodzie tym zaaranżowano wspaniałe miejsce do relaksu, będące prawdziwym luksusem zwłaszcza latem. Przestronny taras wyposażono w wygodne i stylowe meble do siedzenia i leżenia, gdzie w promieniach słońca spędzać można czas nad basenem. On sam jest idealny pod względem rozmiaru, w sam raz dla średnich rozmiarów rodziny. Wykafelkowano go płytkami o jasnym kolorze, dzięki czemu woda jest krystalicznie czysta i mienie się w promieniach słońca. Ogród od obszaru basenu oddzielono niskimi żywopłotami o kamiennej, korespondującej z pokryciem elewacji zabudowie. Jak widać, cały projekt został kompleksowo przemyślany, a jego egzekucja kieruje się dużą dozą logiki.