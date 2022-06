Jak dotrzeć do korzeni problemu usunięcia drzewa

Przed rozpoczęciem ścinki, konieczne jest wykonanie kilku czynności przygotowawczych. Najważniejsze to ustalenie czy jest miejsce na położenie drzewa oraz wstępne określenie przybliżonego kierunku obalania. Przystępując do ścinki, kierunek obalania wytycza się już dokładnie- odpowiedzialne za to jest podcięcie. Możemy je wykonać na wiele sposobów. Najczęściej stosowane, jest podcięcie z wycięciem klina. Polega ono na cięciu poziomym a następnie wykonaniu ukośnego wcięcia , które stworzy klin. Jeśli wszystko wykonane jest dokładnie, z dużą precyzją, klin wyjdzie bez problemu. Kolejnym ważnym czynnikiem jest zawisa.Utrzymuje ona drzewo, w początkowej fazie obalania i trwa to aż do momentu jej zerwania. Nie bez znaczenia jest też pewne spowolnienie upadku drzewa. Ze względu na swą rolę w obalaniu drzewa, zawiasa powinna mieć wymiary dostosowane do warunków ścinki. Szczególnie dokładnie i precyzyjnie ukształtowana musi być przy ścinaniu trudnego drzewa, kiedy istnieje ryzyko szkód.