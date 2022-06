Surowe materiały – przepis na oryginalny dom?

Z tej perspektywy dom przywodzi na myśl niedostępny bunkier. Otacza go betonowy mur z wbudowaną w niego ciężką, stalową bramą w oliwkowym kolorze. Umożliwia ona dostęp do domu jedynie pojazdom- normalne wejście znajduje się po lewej stronie, ukryte w niszy pomiędzy murami. Surowe materiały oraz chłodna kolorystyka odpowiadają za wyjątkowy charakter tego domu- z pewnością nie jest to projekt dla wszystkich, jako że swoją stylistyką nawiązuje do brutalizmu w architekturze. Z innych perspektyw pokazuje jednak swoje różne oblicza.