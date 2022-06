Kompletny przewodnik o tym jak oprawić obraz!

Niuansem, o którym nie wszyscy mogą pomyśleć, a który warty jest przemyślenia to materiał, z którego wykonana jest transparentna powierzchnia w oprawie. Jest to istotna kwestia z natury bezpieczeństwa, ponieważ szyba jest z natury dużo cięższa niż plastikowa dykta. Tę drugą szczególnie polecamy do pokojów dziecięcych, by nie stwarzać zagrożenia w bezpieczeństwie pociechy, która nieumyślnie mogłaby stłuc obraz lub doprowadzić do jego upadku z wysokości. Poza tym plastik jest dużo tańszym rozwiązaniem, jednak nie wygląda tak elegancko i efektownie jak szklana szyba. Wybór należy do Was.