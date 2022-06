10 pomysłów na aneks kuchenny!

Mały aneks kuchenny w wersji retro rodem z lat '70 to propozycja dla wszystkich, którzy szukają oryginalnych, nietypowych rozwiązań. Pomimo tego, że jest mały, to mieści wszystkie potrzebne elementy wyposażenia oprócz kuchenki. Renowacja starych, zabytkowych mebli i przerobienie ich na aneks kuchenny to innowacyjne podejście, dzięki któremu z pewnością nasza kuchnia nie będzie nudna. Jeżeli planujemy urządzanie mieszkania w stylu retro, to taka kuchnia koniecznie powinna w nim zagościć, a jeśli szukamy wyjątkowego akcentu do naszego wnętrza, to oryginalny aneks kuchenny będzie świetnym rozwiązaniem.