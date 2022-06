6 fantastycznych ścian z kamienia – inspiracja multikulturowa!

Japońska architektura to nie tylko znane nam domki japońskie pełne parawanów i przesuwanych ścianek, wykończone bardzo ciekawymi dachami. Japonia od zarania dziejów zmagała się z najeźdźcami, przez co zmuszona była rozwinąć architekturę obronną. Nie stawiano jednak potężnych fortec, takich jakie widujemy w Europie. Architektura obronna Japonii oparta była na założeniu, że wysoko postawione budowle, do których ciężko się dostać są najbezpieczniejsze. Dlatego też na wzgórzach budowano wysokie mury z bardzo nieregularnych kamieni. Wspinanie się po tak ułożonych skałkach było ścieżką przez mękę. Mury obronne w Japonii stały się inspiracją dla wielu architektów, którzy zaczęli wykorzystywać nieregularny kamień we współczesnym budownictwie. Efekty są nieziemskie! Zróżnicowanie kształtów i kolorów tworzy piękną mozaikę. Już jedna “japońska” ściana staje się wspaniałym elementem dekoracyjnym domu.